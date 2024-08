Lotniskowiec Cavour, flagowy okręt włoskiej marynarki wojennej, zawinął do japońskiego portu - podaje agencja Kyodo. To pierwszy taki przypadek w historii. Wraz z lotniskowcem do Japonii przybyła włoska fregata. Jednostki wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach z miejscowymi Morskimi Siłami Samoobrony. Japońska agencja zwraca uwagę na coraz większe zaangażowanie innych państw w napiętą sytuację w rejonie Indo-Pacyfiku, co ma związek z chińskimi roszczeniami terytorialnymi. Ostatniej doby wokół Tajwanu wykryto 27 samolotów wojskowych oraz okręty, które prowadziły "patrol gotowości bojowej".