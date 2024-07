Zwrot na kluczowym akwenie. Chiny podpisały porozumienie

Chiny i Filipiny zawarły tymczasowe porozumienie. Stosunki między oboma państwami od tygodni były napięte z powodu sytuacji na Morzu Południowochińskim. W ostatnim czasie doszło do aktów przemocy, kiedy Filipińczycy dostarczali zaopatrzenie do załogi stacjonującej na zardzewiałym statku BRP Sierra Madre. Kraje od lat roszczą sobie prawo do kluczowego akwenu.