Na Morzu Południowochińskim doszło do zderzenia jednostek należących do Chin i Filipin. Strony wzajemnie oskarżają się o spowodowanie kolizji. Filipińczycy opublikowali zdjęcia, na których widać sporą wyrwę w burcie ich okrętu patrolowego. Do incydentu doszło zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu tymczasowego porozumienia między państwami.