Chińska straż przybrzeżna poinformowała w poniedziałek rano o incydencie, do którego doszło przed godz. 6:00 na wodach przyległych do Drugiej Ławicy Thomasa na Morzu Południowochińskim . Mowa o zderzeniu się filipińskiego statku zaopatrzeniowego z chińską jednostką .

Morze Południowochińskie. Zderzenie okrętów

Jak twierdzą chińskie służby, okręt znalazł się w rejonie nielegalnie . - Niebezpiecznie zbliżył się do naszej jednostki, powodując lekką kolizję - przekazała straż przybrzeżna. Poinformowano również o podjęciu "zgodnych z prawem środków kontrolnych" wobec filipińskiego okrętu.

Chiny roszczą sobie prawo do 80 proc. Morza Południowochińskiego

Poniedziałkowy incydent to kolejne zdarzenie mające źródło w konflikcie Pekinu i Manili . Chiny roszczą sobie prawo niemal do całego Morza Południowochińskiego, ignorując pretensje innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Wietnam, Filipiny, Brunei, Malezja i Tajwan .

Kraj nic nie robi sobie również z międzynarodowych orzeczeń wskazujących na to, że żądania Pekinu nie mają podstaw prawnych. Mimo to Chiny stale wysyłają oddziały straży przybrzeżnej do patrolowania wód.