Farage został zapytany przez stację BBC o szereg swoich budzących kontrowersje stwierdzeń z przeszłości, m.in. o to, że w 2014 roku wymienił rosyjskiego prezydenta jako polityka, którego najbardziej podziwia.

- Powiedziałem, że nie lubię go jako osoby, ale podziwiałem go jako operatora politycznego , ponieważ zdołał opanować kierowanie Rosją - wyjaśnił.

Odnosząc się do tego, Farage powiedział, że od lat 90. argumentował, że "nieustanna ekspansja na wschód" NATO i UE daje Putinowi "powód , by mówić Rosjanom, że (oni) znów po nas przyjdą i rozpoczną wojnę".

Nigel Farage o wojnie w Ukrainie. "Sprowokowaliśmy"

W wywiadzie Farage, który kluczową postacią w kampanii na rzecz opuszczenia UE, oskarżył rządzącą Partię Konserwatywną o to, że nie zrealizowała obietnic związanych z brexit em.

Zapytany, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze twierdzenie, że brexit się nie powiódł, odparł: "Nie, to nie jest porażka, ale nie udało nam się go wykonać. To nie może być porażka. Opuściliśmy Unię Europejską. Jesteśmy teraz samorządni".