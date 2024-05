Historyczny wyrok w USA odbił się echem na Kremlu. "Eliminacja rywali"

Donald Trump uznany winnym. Jest reakcja Kremla

- Bardzo nie lubimy, gdy ktoś z zewnątrz mówi coś o orzeczeniach naszych sądów. My z kolei staramy się nie komentować żadnych innych decyzji w krajach trzecich, w tym przypadku konkretnie tej historii z Donaldem Trumpem - stwierdził Dmitrij Pieskow podczas konferencji prasowej.

Po chwili jednak odniósł się do sprawy. - Oczywiste jest, że mamy do czynienia z faktyczną eliminacją rywali politycznych za pomocą wszelkich możliwych legalnych i nielegalnych środków. Wszyscy, cały świat widzi to gołym okiem - podkreślił rzecznik Kremla.