Wybory w Wielkiej Brytanii. Nigel Farage wraca do polityki

Jak wyjaśnił, miał "straszne poczucie winy", że nie zgłosił swojej kandydatury, gdy ogłoszono wybory, i czuł, że zawiódł swoich zwolenników. - Zmieniłem zdanie. To dozwolone, to nie zawsze jest oznaką słabości. Potencjalnie może to być oznaka siły. Więc zamierzam wystartować w tych wyborach. Swoją kandydaturę ogłoszę w południe (we wtorek) w nadmorskim mieście Clacton w Essex - powiedział. - Nie mogę odwrócić się plecami do tej armii ludzi. Nie mogę odwrócić się plecami do tych milionów ludzi, którzy podążali za mną, wierzyli we mnie pomimo strasznych rzeczy, które o mnie mówiono - dodał.