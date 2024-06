W poniedziałek w Brukseli odbył się nieformalny szczyt, który dotyczył obsady kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej , jednak liderzy nie doszli do żadnego porozumienia. Niedługo po zakończeniu spotkania, po północy, premier Węgier odniósł się do wydarzenia w swoich mediach społecznościowych.

Orban krytycznie o spotkaniu w Brukseli. "Wola Europejczyków zignorowana"

Nieformalny szczyt w Brukseli. Europejscy liderzy bez porozumienia

- To była dobra okazja do wymiany poglądów i opinii na temat wyników wyborów oraz przygotowania do oficjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli - mówił po zakończeniu Michel, podkreślając przy tym, że "to była dobra rozmowa".