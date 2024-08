O przygotowaniach Iranu do konfliktu na Bliskim Wschodzie i zaangażowaniu Rosji pisze "The New York Times". Zdaniem dziennikarzy, powołujących się na źródła wśród irańskich urzędników, w tym członka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, władze w Teheranie poprosiły Moskwę o dostarczenie do kraju systemów obrony powietrznej.