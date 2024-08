W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych izrael skiej armii pojawiło się oświadczenie , w związku z przygotowaniami do potencjalnego ataku ze strony Teheranu . "Szef sztabu, generał dywizji Herzi Halevi , przeprowadził dziś ocenę sytuacji i zatwierdził plany dla różnych scenariuszy " - czytamy.

Izrael szykuje się na zagrożenie z Iranu. Jest oświadczenie armii

Tego samego dnia Iran wydał depeszę NOTAM do pilotów statków powietrznych, w której ostrzegł, by te omijały przestrzeń powietrzną nad centrum, zachodem i północnym zachodem kraju - co wielu komentatorów wzięło za zapowiedź potencjalnego ataku. Wcześniej Teheran zapowiedział, że choć nie chce eskalacji w regionie, musi "wymierzyć karę" Izraelowi.