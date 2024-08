W poniedziałek doszło do ataku rakietowego na iracką bazę, w której stacjonują amerykańskie wojska - poinformowała AFP.

Irak. Atak na bazę USA. "Co najmniej dwie rakiety"

Z kolei dowódca proirańskiej grupy zbrojnej przekazał agencji, że co najmniej "dwie rakiety uderzyły" w bazę . Mężczyzna nie zdradził jednak, kto przeprowadził atak. "Inne źródło w grupie potwierdziło, że doszło do ataku" - czytamy.

Niektóre rakiety miały "wpaść do bazy", a jedna wylądować w pobliskiej wiosce - pocisk nie spowodował jednak żadnych szkód.

Ci usiłowali wystrzelić drony , które siły USA uznały za zagrożenie dla swoich żołnierzy i sojuszników. Był to pierwszy ostrzał przeprowadzony przez Amerykanów w Iraku od lutego.

Konflikt Iran-Izrael. Tel Awiw szykuje się na atak

Sytuacja na Bliskim Wschodzie z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta. W poniedziałek Iran wydał depeszę NOTAM do pilotów statków powietrznych, w której ostrzegł, by te omijały przestrzeń powietrzną nad centrum, zachodem i północnym zachodem kraju. Wielu komentatorów odebrało to jaki zapowiedź potencjalnego ataku na Izrael. Wcześniej Teheran zapowiedział, że choć nie chce eskalacji w regionie, musi "wymierzyć karę" Tel Awiwowi.