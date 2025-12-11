Niebezpieczny incydent z samolotem Zełenskiego. W pobliżu był statek floty cieni

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Kiedy samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie lądował w Irlandii, w Zatoce Dublińskiej pojawił się statek "floty cieni" - wynika z doniesień dziennika "Irish Times". Wcześniej poinformowano, że w pobliżu trasy lotu dostrzeżono pięć dronów.

Mężczyzna ubrany w ciemną marynarkę stoi na tle zdjęcia satelitarnego wybrzeża i dużej powierzchni wodnej.
Podczas lądowania samolotu z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie, niespełna 40 km dalej zaobserwowano statek "floty cieni"EPA/RICCARDO ANTIMIANI / Google MapsPAP

Według zdjęć satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej, do których dotarła redakcja irlandzkiego dziennika, w odległości 36 km od wybrzeża Dublina na kilka godzin przed przybyciem Zełenskiego zaobserwowano statek. Miał on wyłączony automatyczny system identyfikacji (AIS), co oznacza, że był niewidoczny dla innych jednostek i służb monitorujących wody.

Działanie takie jest naruszeniem przepisów morskich. Jak ustalono jednostka miała ok. 64 m długości, czyli - jak napisała gazeta - była większa od statku rybackiego, ale mniejsza od tankowców czy towarowców.

Europejski satelita uchwycił także pozycję dwóch innych jednostek, które miały włączone transpondery: były to okręty Irlandzkiej Marynarki Wojennej.

Irlandia. Wizyta prezydenta Ukrainy. Tajna misja w Zatoce Dublińskiej

Załoga jednego z nich LE William Butler Yeats zauważyła drony przelatujące w pobliżu trasy samolotu, którym podróżował Zełenski. Irlandzkie okręty uczestniczyły w tajnej misji w Zatoce Dublińskiej, zapewniającej bezpieczeństwo na morzu podczas wizyty ukraińskiego prezydenta.

"Biorąc pod uwagę lokalizację, istnieją silne podejrzenia, że drony zostały wystrzelone ze statku na Morzu Irlandzkim, a nie z lądu" - czytamy na łamach "Irish Times".

Zobacz również:

Rosjanie odrzucają opcję przeprowadzenia wyborów w Ukrainie. Wcześniej sami żądali zmiany władz
Wojna w Ukrainie

Zełenski zrobił krok wstecz, na Kremlu nagły zwrot. "Arogancki blef"

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    W raporcie opublikowanym w czwartek przez irlandzki think tank Instytut Spraw Międzynarodowych i Europejskich (IIEA) oraz firmę Deloitte stwierdzono, że "irlandzkie bezpieczeństwo znajduje się obecnie w najbardziej złożonym, najtrudniejszym i najbardziej niebezpiecznym momencie w najnowszej historii".

    Zdaniem ekspertów, perspektywa zbrojnego ataku na Unię Europejską nie jest już odległą możliwością i miałoby to tragiczne konsekwencje dla społeczeństwa irlandzkiego.

    Drony w pobliżu samolotu z Zełenskim. "Bardzo niepokojący incydent"

    Policja prowadzi śledztwo w sprawie pochodzenia dronów, przy wsparciu Irlandzkiej Służby Wywiadu Wojskowego oraz zagranicznych służb bezpieczeństwa.

    Premier Irlandii Micheal Martin powiedział w środę w parlamencie, że obecność dronów jest "bardzo niepokojącym incydentem", podobnym do zdarzeń, które miały miejsce w innych państwach Unii Europejskiej.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie
    Polska

    Wizyta Zełenskiego w Polsce. Pałac Prezydencki potwierdza

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      - Okoliczności wskazują, że jest to część trwającej, inspirowanej przez Rosję hybrydowej kampanii skierowanej przeciwko interesom Unii Europejskiej i Ukrainy - podkreślił.

      Ambasada Rosji w Dublinie odrzuciła oskarżenia, jakoby za incydentem stała Moskwa.

      Zobacz również:

      Kreml odpowiedział na oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego
      Wojna w Ukrainie

      Zełenski zgodził się na żądanie. Cyniczna odpowiedź z Kremla

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      "Wydarzenia": Maszewo. Po 80 latach z miasta zniknął radziecki pomnikPolsat News

      Najnowsze