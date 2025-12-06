W skrócie Wołodymyr Zełenski odbył konstruktywną rozmowę z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, omawiając kluczowe elementy potencjalnego porozumienia pokojowego.

Rozmowy skupiły się na ryzyku niewywiązania się Rosji z ewentualnych zobowiązań oraz na dalszej współpracy Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju.

Uzgodniono kolejne kroki i nowe formaty rozmów, a Zełenski podkreślił konieczność realnych, wdrażalnych rozwiązań oraz podziękował Donaldowi Trumpowi za jego zaangażowanie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył "długą i konkretną" rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Stevem Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, a także z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem i generałem Andrijem Hnatowem. Jak podkreślił, dyskusja była "bardzo rzeczowa i konstruktywna".

Negocjacje pokojowe idą naprzód. Zełenski: Omówiliśmy kluczowe punkty

W trakcie rozmów omówiono szeroki zakres zagadnień, w tym "kluczowe punkty", które mogłyby doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych oraz zmniejszyć ryzyko kolejnej pełnoskalowej agresji Rosji.

Zełenski zwrócił uwagę, że szczególnie analizowano również kwestie związane z możliwością niewywiązania się przez Rosję z ewentualnych zobowiązań - co, jak przypomniał, w przeszłości miało miejsce wielokrotnie.

Ukraiński przywódca podkreślił, że Kijów jest gotów do dalszej, lojalnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w celu osiągnięcia trwałego pokoju.

"Intensywne podejście do negocjacji". Zełenski dziękuje Trumpowi

Zełenski przekazał ponadto, że strony uzgodniły kolejne kroki i format przyszłych rozmów. Podziękował także prezydentowi Donaldowi Trumpowi za "intensywne podejście do negocjacji".

Prezydent Ukrainy dodał, że oczekuje teraz osobistego raportu od ministra Umerowa i generała Hnatowa. Zaznaczył, że nie wszystkie kwestie można omówić telefonicznie, dlatego konieczna jest bliska współpraca zespołów nad konkretnymi propozycjami.

Jak podkreślił, ukraińskie podejście zakłada, że każdy krok na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i odbudowy musi być realny i możliwy do wdrożenia.

