Zełenski leci na spotkanie w Berlinie. Stawia Europie i USA jasne żądanie

W skrócie Ukraina wyklucza z planu pokojowego możliwość wycofania wojsk z Donbasu oraz rezygnacji z NATO.

Kijów domaga się od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa przed agresją Rosji.

Wołodymyr Zełenski spotyka się z europejskimi przywódcami w Berlinie, aby negocjować warunki pokoju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"The New York Times" informuje, że 20-punktowa odpowiedź Ukrainy na pakt pokojowy przygotowany przez USA została wysłana do Waszyngtonu w środę.

Z doniesień dziennika, który powołuje się na dwóch wysokich rangą urzędników europejskich i byłego urzędnika amerykańskiego, wynika, że z pierwotnej propozycji usunięto zapisy dotyczące m.in. wycofania wojsk z Donbasu oraz rezygnacji z przystąpienia Kijowa do NATO.

Gazeta zwraca uwagę, że obie zmiany prawdopodobnie są nie do zaakceptowania przez Rosję. Ukraina jednak stara się w ten sposób utrzymać tzw. politykę otwartych drzwi. Ponadto Kijów wymaga prawnie wiążących gwarancji ochrony przed ewentualną kolejną agresją ze strony Rosji.

Wołodymyr Zełenski spotka się z europejskimi przywódcami w Berlinie

Dodajmy, że negocjacje w sprawie paktu pokojowego będą prawdopodobnie jednym z głównych punktów spotkania Wołodymyra Zełenskiego z europejskimi przywódcami, do którego dojdzie w obecności negocjatorów Donalda Trumpa - Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Rozmowy zaplanowano na poniedziałek w Berlinie.

Serwis TSN informuje, że Wołodymyr Zełenski podczas swojego wieczornego przemówienia w sobotę oficjalnie potwierdził, że rzeczywiście leci do Berlina, aby spotkać się z europejskimi przywódcami.

- Umierow i nasz zespół negocjacyjny przedstawią raport na temat odbytych już kontaktów. Generał Hnatow i przedstawiciele ukraińskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa będą natomiast pracować nad szczegółami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - mówił prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Zełenski wspomina o "znacznej szansie" na zakończenie konfliktu

Zełenski dodał ponadto, że urzędnicy ukraińskiego rządu będą kontynuować rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Europą na temat odbudowany Ukrainy po wojnie.

- Najważniejsze jest to, że spotkam się z przedstawicielami prezydenta Trumpa, a także z naszymi europejskimi partnerami i wieloma przywódcami, aby omówić podstawy pokoju - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy podkreślił przy tym, że obecnie istnieje "znaczna szansa" na zakończenie wojny.

- Pracujemy nad tym, aby pokój dla Ukrainy był godny i aby istniała gwarancja - gwarancja przede wszystkim, że Rosja nie wróci na Ukrainę z trzecią inwazją. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy nam pomagają - dodał.

Źródła: "The New York Times", Meduza, TSN

"Wydarzenia": Blokowanie numerów alarmowych. Żartownisiów nie brakuje Polsat News