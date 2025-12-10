Zełenski zgodził się na żądanie. Cyniczna odpowiedź z Kremla
Kreml odpowiedział na propozycję Wołodymyra Zełenskiego, który we wtorek stwierdził, że Ukraina jest gotowa na "energetyczny rozejm". - Pracujemy nad pokojem, a nie nad rozejmem - skwitował Dmitrij Pieskow, rzecznik Władimira Putina. Dyplomata szczególną uwagę poświęcił jednak deklaracji ukraińskiego lidera w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich.
W skrócie
- Prezydent Zełenski jest gotów na wybory w Ukrainie, oczekując gwarancji bezpieczeństwa od Zachodu.
- Kreml odpowiada na propozycje Zełenskiego, podkreślając, że zależy mu na trwałym pokoju, a nie tymczasowym rozejmie.
- W rosyjskiej przestrzeni pojawiają się opinie, że obecna prezydentura Zełenskiego jest niedemokratyczna. Rosja stawia sobie za cel zmianę na tym stanowisku.
We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że "zawsze jest gotów na wybory". W późniejszym oświadczeniu tego samego dnia zapewnił, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram legislacyjnych, które pozwolą na przeprowadzenie głosowania w czasie stanu wojennego. Jak zaznaczył, oczekuje jednak gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony europejskich partnerów i Stanów Zjednoczonych.
- Jeśli zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo, wybory mogą odbyć się w ciągu dwóch-trzech miesięcy - stwierdził.
Rosja. Rzecznik Kremla odpowiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu
Kreml zareagował, podkreślając, że Władimir Putin od dawna wskazuje na potrzebę przeprowadzenia wyborów w Ukrainie. - Putin o tym mówił, prezydent Trump także ostatnio to powiedział. To dobrze. Zobaczymy, w jakim kierunku się to potoczy - powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Ria Nowosti.
Pieskow odniósł się do propozycji Zełenskiego, aby Rosja i Ukraina ogłosiły rozejm energetyczny. - Moskwa pracuje nad pokojem, a nie rozejmem w sprawie Ukrainy - wyjaśnił dziennikarzom.
- Trwały, gwarantowany i długoterminowy pokój, osiągnięty poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów, jest faktycznym priorytetem - dodał Pieskow.
Wracając do tematu potencjalnych wyborów prezydenckich w Ukrainie, rzecznik Kremla przekazał, że Rosja nie miała jeszcze okazji omówić oświadczenie Zełenskiego z przedstawicielami USA.
Oświadczenie Zełenskiego po słowach Trumpa
Donald Trump w wywiadzie dla Politico - opublikowanym we wtorek - ocenił, że Ukraina zasłania się wojną, żeby blokować zorganizowanie wyborów. - Ale myślę, że naród ukraiński... No powinien mieć taki wybór. (…) Mówią o demokracji, ale dochodzi do momentu, gdy to już nie jest demokracja - ocenił.
Władze Rosji od kilku miesięcy naciskają na zmianę prezydenta Ukrainy. Przedstawiciele Władimira Putina w rozmowie z propagandowymi mediami podkreślali, że prezydentura Wołodymyra Zełenskiego jest niedemokratyczna, a on sam jest przeszkodą dla pokoju.
Pod koniec lutego Rada Najwyższa w Kijowie stwierdziła jednak, że na przeprowadzenie wyborów w Ukrainie nie zezwala konstytucja. Stanowi ona, że w czasie stanu wojennego urząd sprawuje obecny prezydent, nawet jeśli jego kadencja powinna dobiec końca.
Według sondażu Sociopolis, przeprowadzonego w drugiej połowie listopada, 52,2 proc. Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski nie powinien startować do kolejnej kadencji, ograniczając się do obecnej. Mimo to 54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ufa prezydentowi i jego decyzjom.