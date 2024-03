Nagła deklaracja. Nieuznawany kraj chce dołączyć do Rosji

Osetia Południowa prowadzi z Moskwą mowy dotyczące przyłączenia do Rosji. - Omawiamy wszystkie te kwestie w ścisłej współpracy - przekazał przewodniczący tamtejszego parlamentu Alan Alborow. Plan dołączenia do Rosji pojawił się już wcześniej, jednak ostatecznie do referendum w separatystycznym regionie Gruzji nie doszło.