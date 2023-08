Święto Wojska Polskiego. Media o defiladzie w Warszawie

"Cud nad Wisłą" zaliczany jest do jednej z dwudziestu najważniejszych bitew Europy, zarazem przypomina nam o szansie na pokonanie wschodniego hegemona.

Nie bez powodu zachodnie media wskazują, że wtorkowe wydarzenia były największą demonstracją siły od upadku żelaznej kurtyny . Według agencji Reutera defilada "miała być pokazem siły w kierunku Moskwy, z drugiej zaś przesłaniem do wyborców przed październikowymi wyborami parlamentarnymi".

Wojskowa defilada w Warszawie. DPA o "niepokoju w Polsce"

Uwagę na zbliżające się w Polsce wybory zwraca także Associated Press. "Chwalenie się potęgą militarną to jeden ze sposobów na pozyskanie nowego wyborcy na chwilę przed wyborami, w których rządząca, populistyczna partia PiS będzie dążyć do zdobycia bezprecedensowej trzeciej kadencji" - wskazuje.