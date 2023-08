Przed godziną 16 we wtorek zakończyła się defilada wojskowa zorganizowana w ramach święta Wojska Polskiego .

Święto Wojska Polskiego. Defilada wojskowa w Warszawie

Wydarzenie przypadające na 15 sierpnia przyciągnęło do Warszawy tysiące Polek i Polaków - nie tylko mieszkańców stolicy. Frekwencja dopisała, chociaż pogoda od wczesnych godzin rannych mogła wdać się we znaki. W Warszawie w okolicy godziny 14 - zbliżonej do startu defilady wojskowej - w cieniu można było odnotować powyżej 30 stopni Celsjusza.