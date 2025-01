"Masowy atak cybernetyczny" na Słowacji. Fico oskarża jeden kraj

- Jeśli się powiedzie, uniemożliwiłoby to świadczenie opieki medycznej na Słowacji. Na razie skutecznie odpieramy atak, ale nie możemy w pełni ocenić, co stanie się w ciągu najbliższych kilku minut i godzin - mówił szef rządu w Bratysławie.

Słowacja. Robert Fico oskarża Ukrainę. Padło nazwisko Zełenskiego

- Byłbym zadowolony, gdyby Ukraińcy lepiej milczeli, bo mam wrażenie, że podstawą konfliktu jest to, że pozwoliliśmy sobie powiedzieć panu prezydentowi Zełenskiemu, że będziemy walczyć o własne interesy - powiedział Fico.

Słowacja. Premier donosi o "masowym cyberataku". Jest reakcja ukraińskiego MSZ

"Po raz kolejny wzywamy słowackiego premiera Roberta Fico do zaprzestania szukania wyimaginowanych wrogów na Ukrainie, która jest przyjazna Słowacji i narodowi słowackiemu" - oświadczenie ukraińskiego MSZ.

Słowacki Denník N poinformował, że w rzeczywistości nie jest to cyberatak tylko działanie phishingowe , czyli próba wyłudzenia poufnych informacji.

Fico obawia się "Majdanu". "Sytuacja jest poważna"

We wtorek premier Słowacji stwierdził, że "grupa ekspertów" przygotowuje "Majdan" na Słowacji i ogłosił środki zapobiegawcze przeciwko protestów, które rozpoczęły się dzisiaj.

Tysiące Słowaków wyszły na ulice. Protesty w wielu miastach

Antyrządowe protesty na Słowacji odbywają się w całym kraju. Jak podaje Denník N, "oprócz Bratysławy, gdzie udział szacowano na 35 do 40 tys. osób, organizatorzy z innych miast również informowali o dużej liczbie uczestników".

Na wiecu w Bratysławie po raz pierwszy organizatorzy wezwali premiera do rezygnacji. Domagano się także od władz transparentności, przestrzegania prawa i odrzucenia wszelkiej współpracy z Rosją , która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie i niszczy prawa człowieka.

Protesty na Słowacji. Demonstracje liczniejsze niż w 2018 roku

Później według organizatorów w Bratysławie liczba demonstrantów zbliżyła się do 60 tys. Nawet jeżeli te dane są zawyżone, to piątkowa demonstracja może być liczniejsza niż zgromadzenia, które w 2018 roku doprowadziły do rezygnacji Ficy ze stanowiska premiera.