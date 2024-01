Robert Fico rozzłościł Słowaków. Tłumy protestują w całym kraju

W proponowanych przez rząd Roberta Ficy projektach reform znalazła się m.in. likwidacja biura prokuratora ds. korupcji urzędników państwowych i przestępczości zorganizowanej . Partia SMER chciałaby też złagodzenia kar za korupcję i inne przestępstwa gospodarcze oraz zniesienia ochrony dla osób zgłaszających przestępstwa policji (tzw. sygnalistów). Fico argumentował potrzebę reform rzekomą stronniczością prokuratury . Jak twierdzi, urzędnicy z partii SMER zostali niesprawiedliwie potraktowani przez wymiar sprawiedliwości. Słowacki parlament ma przyjąć kontrowersyjne reformy w ramach przyspieszonej procedury legislacyjnej , co spotkało się z krytyką prezydent Zuzany Čaputovej , opozycyjnych polityków, a także urzędników UE - donosi AFP.

Prezydent Słowacji Zuzana Čaputova wezwała w czwartek rząd do ponownego rozważenia zmian. - Te nieprzemyślane i pośpieszne zmiany w kodeksie karnym mogą spowodować nieprzewidywalne szkody społeczne i nieodwracalnie ingerować w prawa pokrzywdzonych - mówiła na posiedzeniu parlamentu. Jak wskazywała, kara za kradzież do 350 tys. euro zgodnie z nowymi prawnymi rozwiązaniami skutkowałaby jedynie wyrokiem w zawieszeniu.

Protesty w Słowacji. Premier Fico chce złagodzenia karania korupcji

Fico już po raz czwarty stanął na czele słowackiego rządu, po tym jak partia SMER wygrała wybory parlamentarne we wrześniu 2023 roku. W 2018 podał się do dymisji po skandalu związanym z zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka i oskarżeniami jego partii o współpracę z organizacjami przestępczymi, pozostał jednak liderem ugrupowania SMER. Słowacki polityk jeszcze w czasie jesiennej kampanii wyborczej deklarował, że jego kraj nie będzie wspierał militarnie Ukrainy.

W połowie stycznia Fico odwiedził premiera Węgier, Viktora Obrana, w Budapeszcie. Na konferencji prasowej obaj politycy podkreślali, że dopóki będzie premierem Słowacji, nigdy nie dojdzie do pozbawienia Węgier głosu w UE i ograniczenia ich praw. Premierzy Słowacji i Węgier zadeklarowali również, że odrzucają unijny pakt migracyjny oraz podzielają poglądy co do wojny w Ukrainie i funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej.