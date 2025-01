Słowacja - Ukraina. Robert Fico zapowiada "zdecydowaną odpowiedź" dla Kijowa

Zapowiedział, że w przypadku braku chęci współpracy ze strony Ukrainy istnieje możliwość wstrzymania dostaw energii elektryczne j do Ukrainy, a także wprowadzenie ograniczeń wsparcia obywateli tego kraju przebywających na Słowacji .

Słowacja. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności dla rządu

- Jestem przekonany, że Robert Fico nie negocjował w sprawie gazu (...) Nie wątpię, że szukali wskazówek, co zrobić, aby Słowacja stała się partnerem Putina w wojnie z Ukrainę. A to, że premier Słowacji grozi naszemu sąsiadowi wyłączeniem prądu, to najgorsza wisienka na torcie - przekonywał.