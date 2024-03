Liderzy Europy Środkowej i Wschodniej sfrustrowani. "Druga kategoria"

Premier Holandii Mark Rutte jest faworytem do objęcia sterów w NATO. To rozstrzygnięcie mimo, że ma poparcie największych, budzi spore wątpliwości wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej. "Rodzi to pytanie, czy w Sojuszu są kraje pierwszej i drugiej kategorii" - stwierdziła premier Estonii Kaja Kallas, która - według doniesień medialnych - również aspiruje do objęcia tej posady.