Mark Rutte wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o fotel szefa NATO. Według doniesień mediów holenderski premier zyskał poparcie Waszyngtonu, a także może liczyć na przychylność 2/3 stolic należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mimo to nie gwarantuje mu to sukcesu, a na przeszkodzie może stanąć jeden rząd.