Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui udała się z oficjalną wizytą do Moskwy. To kolejna podróż szefowej północnokoreańskiego resortu dyplomacji do Rosji w ciągu zaledwie sześciu tygodni. Jej wizyta ma miejsce w czasie, gdy żołnierze z kraju Kim Dzong Una przybyli do Federacji Rosyjskiej i zostali rozmieszczeni w obwodzie kurskim.