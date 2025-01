Pedro Sanchez stwierdził, że w 2023 roku osoby spoza Unii Europejskiej kupiły około 27 tys. domów i mieszkań w Hiszpanii. - Nie po to, by w nich mieszkać, ale głównie po to, by spekulować i zarabiać na nich pieniądze. Biorąc pod uwagę niedobór mieszkań, jaki mamy, nie możemy na to pozwolić - oświadczył premier rządu w Madrycie.