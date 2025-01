600 zł dopłaty do prądu w 2025 roku. Kto może ubiegać się o refundację?

W styczniu 2025 roku ruszył nabór wniosków o refundację kosztów zużycia energii elektrycznej. Jest to opcja dostępna dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Aby zakwalifikować się do dopłat, muszą one spełnić kilka warunków, które omawiamy w poniższym artykule.