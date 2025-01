Program zaczął obowiązywać w 2024 r. i objął wówczas obywateli sześciu państw Rady Krajów Zatoki Perskiej. Kolejny etap zostanie wprowadzony w środę i obejmie podróżnych z 48 państw - w tym, jak szacuje CNN, 6 mln obywateli USA, Kanady i Australii , którzy co roku przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa. Wprowadzone prawo dotyczy także Japonii , Izraela , Meksyku i Argentyny .

Wielka Brytania. Wymagają nowego dokumentu. Chodzi o ETA

Cyfrowy dokument będzie ważny przez dwa lata (lub do upływu ważności paszportu) i zezwala na odbycie wielokrotnych podróży do Zjednoczonego Królestwa lub na jednorazowe pobyty do sześciu miesięcy w celach turystycznych, odwiedzin rodziny i przyjaciół, biznesowych lub na studia krótkoterminowe. Pozwala także na przyjazd do Wielkiej Brytanii na okres do trzech miesięcy w ramach ulgi wizowej dla pracowników kreatywnych; na przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia dozwolonego płatnego zajęcia krótkoterminowego (chodzi np. o sportowców, artystów, prawników, uczestników konferencji) oraz na tranzyt przez Wielką Brytanię, w tym bez przechodzenia przez brytyjską kontrolę graniczną.