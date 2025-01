Młodzi chcą zerwać z niszczącymi nawykami. "Czułam się okropnie"

- Nie używam mediów społecznościowych. Jestem bardzo do tyłu z technologiami. Komunikować się ze mną można poprzez e-mail i telefon - opowiada Weronika. Ma 23 lata, studiuje, obecnie mieszka we Francji . Jakiś czas temu razem z grupą nieznanych sobie wcześniej osób rozpoczęła projekt Phoneless . Trafili na siebie dzięki inicjatywie organizowanej przez fundację Zwolnieni z Teorii i Annę Lewandowską.

W ramach programu uczestnicy musieli wybrać jedno z zagadnień dotyczących zdrowia. Grupę Weroniki stworzyły osoby, które chciały zaangażować się w projekt dotyczący higieny cyfrowej. "Phoneless" czyli "pozbawiony telefonu" był ich pomysłem na to, by pokazać innym, że w dzisiejszych czasach można żyć bez telefonu, mediów społecznościowych i ciągłego scrollowania.

Życie bez mediów społecznościowych

Wtedy nie czuła jeszcze, że jest to dla niej obciążające. W czasie pandemii zauważyła jednak, jak bardzo jej to przeszkadza.

Media społecznościowe i zmiana nawyków

Weronika czuła się po tym tygodniu okropnie. Pozostała dwójka miała się nieco lepiej, ale po teście w znaczący sposób zmienili swoje nawyki - jeszcze bardziej zaczęli zwracać uwagę na to, ile czasu poświęcają na korzystanie z ekranów. Z kolei Weronika zaczęła podchodzić do swoich dotychczasowych zasad jeszcze bardziej restrykcyjnie.

Jak mówi, czuła też fizyczne zmęczenie, wspomina o problemach ze snem i wstawaniem. Bolała ją też głowa. Była poirytowana i zdenerwowana. Zwróciła wtedy większą uwagę na higienę cyfrową. - Wcześniej skupiałam się bardzo na tym, jak używanie mediów społecznościowych wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne. Po zamianie ról zdałam sobie sprawę, jak bardzo wpływa to też na nawyki związane ze snem albo spożywaniem posiłków. Gdy podczas jedzenia patrzymy w ekran, bardzo wpływa to na jakość odżywiania. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo albo, jak w moim przypadku, wówczas jemy - podkreśla.

We wnioskach, które pojawiły się po przeprowadzeniu wyzwania padły zdania dotyczące braku odpowiedniej edukacji w obszarze higieny cyfrowej. Wiele osób nie jest świadoma tego, jak algorytmy są szkolone, by jak najdłużej przykuwać naszą uwagę.

Tydzień offline

Inicjatywy młodych ludzi, którzy chcą odciąć się od telefonu, nie pojawiają się oczywiście tylko w Polsce . W Amsterdamie powstał The Offline Club - społeczność organizująca spotkania bez smartfonów. Inicjatywa cieszy się tak dużym powodzeniem, że jej koncepcja została przeniesiona do innych miast. "Zamień czas przed ekranem na czas rzeczywisty" - głosi ich hasło.

Z kolei Phoneless wychodzi ze swoimi działaniami coraz dalej. Do tej pory udało się stworzyć karcianą grę edukacyjną dla młodzieży. Obecnie szukają sposobu na sfinansowanie produkcji. W przyszłości chcą także kontynuować inicjatywę Box of Detox. W jej ramach stworzyli pudełko, które zawiera w sobie interaktywną grę. Do pudełka wkłada się telefon na czas używania posiłku w restauracjach czy kawiarniach.

W najbliższym czasie Phoneless razem z Zespołem Szkół Technicznych w Słupsku organizuje tydzień bycia offline. Uczniowie, którzy zgłoszą się do akcji, przez pięć dni szkolnych będą korzystać z telefonów w bardzo ograniczonym stopniu, tzn. bez dostępu do mediów społecznościowych. Do tej pory zgłosiło się około 50 osób. Akcja cieszy się zatem powodzeniem. Co może być dowodem na to, że coraz więcej młodych osób chce odpocząć od świata kreowanego w mediach społecznościowych.