Historyczny rok dla Szwecji. Chodzi o migrantów, padły konkretne liczby

Reuters przytoczył dane podawane przez Szwedzką Agencję Migracyjną. W 2024 roku udzielono 6250 wniosków azylowych . To spadek o 42 proc. w porównaniu z 2022 rokiem, kiedy obecnie rządzący przejęli władzę. To też najniższy rezultat od 1985 roku .

Przytoczone w piątek statystyki mogą być impulsem do dalszych działań rządu Ulfa Kristerssona . - Ta liczba będzie musiała nadal spadać - zapowiedział minister ds. migracji Johan Forssell .

Szwecja. Sukces rządu. Rekordowa niski wskaźnik azylu

- Obecnie mamy historycznie niski wskaźnik azylu, ale należy go odnieść do kilku lat, w których był on na bardzo wysokim poziomie - studził nastroje minister Forssell.