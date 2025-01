- Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby dać wam wszystko, czego potrzebujecie do obrony i powstrzymania Putina - powiedział Joe Biden, zwracając się do Polaków w ostatnim dniu swojej kadencji. Ustępujący prezydent USA zaznaczył, że teraz wszystko w rękach kolejnej administracji, a on "modli się do Boga", aby odpowiednio wypełnili swoją rolę.