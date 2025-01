Inauguracja nowego prezydenta USA coraz bliżej. Trump już w Waszyngtonie

Donald Trump przybył z rodziną do Waszyngtonu na dzień przed swoją inauguracją. W ramach niedzielnych uroczystości zaplanowano m.in. nabożeństwo, spotkanie z ustępującym prezydentem Joe Bidenem, ceremonię zaprzysiężenia, oficjalny lunch oraz bale inauguracyjne. Z powodu niskich temperatur zaprzysiężenie odbędzie się w Rotundzie Kapitolu zamiast na jego schodach, a tradycyjna parada na cześć nowego prezydenta przeniesie się do hali Capital One Arena.