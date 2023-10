Od wyborów w Czarnogórze minęło blisko pięć miesięcy. Mimo to, przez długie tygodnie nie udało się stworzyć rządu. Po wielu negocjacjach sztuka ta udała się dopiero we wtorek. Na czele koalicyjnego gabinetu stanął Milojko Spajić. Ma 36 lat i jest najmłodszym premierem w Europie. Co ciekawe, Czarnogóra ma też najmłodszego prezydenta. Jest on o rok starszy od szefa rządu.