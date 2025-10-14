Akcja amerykańskich służb u wybrzeży Wenezueli. "Atak kinetyczny"

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Amerykańskie służby przeprowadziły akcję u wybrzeży Wenezueli - przekazał Donald Trump w mediach społecznościowych. Z rozkazu ministra wojny Pete'a Hegsetha, zaatakowana została łódź, którą przemieszczać mieli się przemytnicy. Wszyscy zginęli.

Amerykanie przeprowadzili akcję wymierzoną w przemytników u wybrzeży Wenezueli (zdj. ilustr.)
Amerykanie przeprowadzili akcję wymierzoną w przemytników u wybrzeży Wenezueli (zdj. ilustr.)LUKE SHARRETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFPAFP

W skrócie

  • Donald Trump poinformował o ataku amerykańskich służb na łódź przemytników u wybrzeży Wenezueli.
  • W wyniku operacji zginęło sześciu członków załogi, których uznano za terrorystów narkotykowych.
  • Działania amerykańskich służb budzą kontrowersje i są interpretowane jako możliwe zbrodnie wojenne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trump powiadomił w serwisie Truth Social, że szef Pentagonu Pete Hegseth we wtorek rano wydał rozkaz przeprowadzenia "śmiertelnego ataku kinetycznego" na łódź związaną z organizacją uznaną za terrorystyczną.

Statek miał przemycać narkotyki w sferze odpowiedzialności USSOUTHCOM, czyli Dowództwa Południowego USA, u wybrzeży Wenezueli.

"Atak kinetyczny" na łódź z przemytnikami. Trump ogłosił sukces

"Wywiad potwierdził, że łódź przemycała narkotyki, była powiązana z nielegalnymi sieciami narkotykowych terrorystów, przemieszczała się znanym szlakiem (wykorzystywanym przez) organizację terrorystyczną" - czytamy we wpisie Trumpa.

Prezydent przekazał, że atak przeprowadzono na wodach międzynarodowych i zginęło w nim sześciu "narkotykowych terrorystów", którzy byli na pokładzie. Żaden funkcjonariusz amerykański nie został poszkodowany - poinformował Trump.

Zobacz również:

Europejczycy liczą, że Donald Trump zwiększy naciski na Rosję i zakończy wojnę
Wojna w Ukrainie

Europa spogląda na Trumpa po ostatnim sukcesie. Chcą powtórki

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    To piąte amerykańskie uderzenie na łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim w ostatnim czasie. Według danych przekazanych przez władze zginęło w nich 21 osób.

    USA. Działania służb wywołują mieszane opinie

    Ataki te budzą kontrowersje i oskarżenia o zbrodnie wojenne, a także wątpliwości, czy ich ofiarami faktycznie są członkowie grup przestępczych.

    Jak powiadomiły na początku miesiąca media, Biały Dom notyfikował Kongres, że prezydent Trump oficjalnie uznał, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w niemający międzynarodowego charakteru konflikt zbrojny.

    Administracja określiła w notatce kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne, a przemytników nazwała "nielegalnymi bojownikami".

    Zobacz również:

    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zajął miejsce w przedziale 501–600
    Świat

    Międzynarodowy ranking uczelni. Przykre lokaty polskich uniwersytetów

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Rozmowa w cztery oczy". Mentzen spotkał się z NawrockimPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze