W skrócie Donald Trump poinformował o ataku amerykańskich służb na łódź przemytników u wybrzeży Wenezueli.

W wyniku operacji zginęło sześciu członków załogi, których uznano za terrorystów narkotykowych.

Działania amerykańskich służb budzą kontrowersje i są interpretowane jako możliwe zbrodnie wojenne.

Trump powiadomił w serwisie Truth Social, że szef Pentagonu Pete Hegseth we wtorek rano wydał rozkaz przeprowadzenia "śmiertelnego ataku kinetycznego" na łódź związaną z organizacją uznaną za terrorystyczną.

Statek miał przemycać narkotyki w sferze odpowiedzialności USSOUTHCOM, czyli Dowództwa Południowego USA, u wybrzeży Wenezueli.

"Atak kinetyczny" na łódź z przemytnikami. Trump ogłosił sukces

"Wywiad potwierdził, że łódź przemycała narkotyki, była powiązana z nielegalnymi sieciami narkotykowych terrorystów, przemieszczała się znanym szlakiem (wykorzystywanym przez) organizację terrorystyczną" - czytamy we wpisie Trumpa.

Prezydent przekazał, że atak przeprowadzono na wodach międzynarodowych i zginęło w nim sześciu "narkotykowych terrorystów", którzy byli na pokładzie. Żaden funkcjonariusz amerykański nie został poszkodowany - poinformował Trump.

To piąte amerykańskie uderzenie na łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim w ostatnim czasie. Według danych przekazanych przez władze zginęło w nich 21 osób.

USA. Działania służb wywołują mieszane opinie

Ataki te budzą kontrowersje i oskarżenia o zbrodnie wojenne, a także wątpliwości, czy ich ofiarami faktycznie są członkowie grup przestępczych.

Jak powiadomiły na początku miesiąca media, Biały Dom notyfikował Kongres, że prezydent Trump oficjalnie uznał, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w niemający międzynarodowego charakteru konflikt zbrojny.

Administracja określiła w notatce kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne, a przemytników nazwała "nielegalnymi bojownikami".

