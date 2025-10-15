W skrócie Dyrektor WHO stanowczo potępił atak na konwój humanitarny ONZ ostrzelany przez Rosjan na Ukrainie.

Personel WHO, mimo ataku, bezpiecznie dostarczył pomoc medyczną do Biłozerki.

Rosyjskie działania spotkały się z krytyką, wskazującą na naruszenie prawa międzynarodowego i zagrożenie dla cywilów.

"Zespół WHO Ukraine został zaatakowany podczas misji z konwojem ONZ" - napisał dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom w mediach społecznościowych.

"Nasi pracownicy są bezpieczni i mimo wszystko zdołali dostarczyć środki medyczne do miasta Biłozerka" - przekazał.

Szef WHO poinformował, że uszkodzone zostały dwie ciężarówki Światowego Programu Żywnościowego.

"Nie możemy wystarczająco głośno i często powtarzać, że pracownicy humanitarni nie są celem ataków. Ataki na pracowników humanitarnych muszą się skończyć" - zaapelował Adhanom.

Rosjanie uderzyli dronami w konwój humanitarny ONZ

Do ataku dronowego na konwój humanitarny ONZ doszło we wtorek w obwodzie chersońskim. W uderzeniu nie ucierpiał żaden pracownik humanitarny.

"Dwie ciężarówki Światowego Programu Żywnościowego (WFP) w Ukrainie jadące w konwoju, wiozące żywność i niezbędną pomoc, zostały zniszczone" - przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Sybiha nadmienił, że konwój był wyraźnie oznaczony symbolami ONZ. "To kolejne brutalne naruszenie prawa międzynarodowego, pokazujące rosyjską pogardę dla życia cywilów i jej międzynarodowych obowiązków" - stwierdził w sieci.

W konwoju jechał również obywatel Włoch. "Rosja musi zakończyć przemoc i zacząć zachowywać się odpowiedzialnie"- skomentował szef włoskiego MSZ Antonio Tajani.

"Ataki na ludność cywilną, szpitale, a teraz także na pracowników organizacji humanitarnych są nie do przyjęcia. Rosja musi zaprzestać przemocy i zacząć działać jako odpowiedzialny podmiot. Wyrażam solidarność z ONZ, jej pracownikami i narodem ukraińskim" - napisał Tajani.

W podobnym tonie wypowiedziała się również komisarz UE ds. równości, gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib, która określiła atak jako "szokujący i nieakceptowalny". Działanie Rosji potępiło też norweskie MSZ, które zwróciło uwagę, że pracownicy humanitarni są chronieni przez prawo międzynarodowe.

