W skrócie Donald Trump skomentował uwolnienie zakładników przez Hamas.

Izrael i Hamas wchodzą w drugą fazę porozumienia po uwolnieniu zakładników - ogłosił prezydent USA.

W poniedziałek podpisano deklarację pokojową dla Strefy Gazy, lecz realizacja wszystkich postanowień stoi pod znakiem zapytania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wszystkich dwudziestu zakładników wróciło i czują się tak dobrze, jako można by się było tego spodziewać. Duże brzemię zostało zdjęte, ale zadanie nie zostało wykonane" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Ciała zmarłych nie zostały zwrócone, jak było obiecane! Rozpoczyna się faza druga" - dodał amerykański prezydent.

Hamas, oprócz dwudziestu zakładników, oddał Izraelowi również ciała czterech zmarłych. Organizacja nadal nie wydała jednak ciał 24 zakładników. Zgodnie z porozumieniem Izrael zwrócił z kolei ciała 45 zabitych Palestyńczyków.

Koniec wojny w Strefie Gazy. Podpisano plan pokojowy

Donald Trump podpisał w poniedziałek, wraz z przedstawicielami Egiptu, Turcji i Kataru, deklarację pokojową dla Strefy Gazy, która ma zakończyć wojnę między Izraelem i Hamasem.

Pierwsza faza planu przewidywała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy oraz wymianę więźniów. Ten etap został już zrealizowany. Kolejne fazy przewidują m.in. rozbrojenie Hamasu, demilitaryzację i odbudowę Strefy Gazy czy ustanowienie nowych władz palestyńskich pod nadzorem Rady Pokoju, której przewodzić ma sam Trump.

Nadal nie wiadomo jednak, czy wszystkie punkty planu zostaną wypełnione. Przykładowo Hamas nie chce zgodzić się na rozbrojenie oraz wykluczenie ze sprawowania w przyszłości władzy w Gazie.

Dwa lata rządu Donalda Tuska. Motyka z PSL w ''Graffiti'': Nikt nie będzie odpalał konfetti. Pokażemy, co udało się zrobić Polsat News Polsat News