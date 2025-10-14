Bliski Wschód
Rusza "faza druga" w Strefie Gazy. "Zadanie nie zostało jeszcze wykonane"

Krzysztof Ryncarz

- Rozpoczyna się druga faza porozumienia między Izraelem a Hamasem - poinformował we wtorek prezydent USA Donald Trump. Jak zaznaczył, "zadanie nie zostało jeszcze wykonane", mimo że Hamas wypuścił wszystkich dwudziestu przetrzymywanych zakładników.

Pomoc humanitarna transportowana w Strefie Gazy
  • Donald Trump skomentował uwolnienie zakładników przez Hamas.
  • Izrael i Hamas wchodzą w drugą fazę porozumienia po uwolnieniu zakładników - ogłosił prezydent USA.
  • W poniedziałek podpisano deklarację pokojową dla Strefy Gazy, lecz realizacja wszystkich postanowień stoi pod znakiem zapytania.
"Wszystkich dwudziestu zakładników wróciło i czują się tak dobrze, jako można by się było tego spodziewać. Duże brzemię zostało zdjęte, ale zadanie nie zostało wykonane" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Ciała zmarłych nie zostały zwrócone, jak było obiecane! Rozpoczyna się faza druga" - dodał amerykański prezydent.

    Hamas, oprócz dwudziestu zakładników, oddał Izraelowi również ciała czterech zmarłych. Organizacja nadal nie wydała jednak ciał 24 zakładników. Zgodnie z porozumieniem Izrael zwrócił z kolei ciała 45 zabitych Palestyńczyków.

    Koniec wojny w Strefie Gazy. Podpisano plan pokojowy

    Donald Trump podpisał w poniedziałek, wraz z przedstawicielami Egiptu, Turcji i Kataru, deklarację pokojową dla Strefy Gazy, która ma zakończyć wojnę między Izraelem i Hamasem.

    Pierwsza faza planu przewidywała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy oraz wymianę więźniów. Ten etap został już zrealizowany. Kolejne fazy przewidują m.in. rozbrojenie Hamasu, demilitaryzację i odbudowę Strefy Gazy czy ustanowienie nowych władz palestyńskich pod nadzorem Rady Pokoju, której przewodzić ma sam Trump.

    Nadal nie wiadomo jednak, czy wszystkie punkty planu zostaną wypełnione. Przykładowo Hamas nie chce zgodzić się na rozbrojenie oraz wykluczenie ze sprawowania w przyszłości władzy w Gazie.

