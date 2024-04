Do zderzenia dwóch samolotów pasażerskich doszło w Londynie na płycie lotniska Heathrow. W jednej z maszyn znajdowało się 121 osób, ale szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Do kolizji doszło w trakcie holowania Boeinga, którego skrzydło zaczepiło w pewnym momencie o skrzydło szykującego się do startu Airbusa.