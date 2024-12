"Do ataku hakerskiego, który miał być wspierany przez władze w Pekinie, doszło w grudniu" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak podaje dziennik, było to możliwe dzięki "wykradzeniu dostępu używanego przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi dla Departamentu Stanu". Według amerykańskich mediów chodzi o o firmę BeyondTrust , która świadczy usługi informatyczne oraz posiada zdalny dostęp do komputerów Departamentu.

USA. Atak hakerów na Departament Stanu. Zdobyli dokumenty

W liście do amerykańskich parlamentarzystów, tłumaczącym całą sytuację, sprecyzowano, że hakerzy włamali się uzyskując klucz dostępu , który używała firma zewnętrzna, która "zabezpieczenia usługi oparte na chmurze, wykorzystywane do zdalnego zapewniania pomocy technicznej pracownikom z biur Departamentu Skarbu".

Dzięki temu kluczowi hakerzy byli w stanie złamać zabezpieczenia i przedrzeć się do "niektórych stacji roboczych użytkowników z Departamentu Skarbu i uzyskać dostęp do niektórych jawnych dokumentów przechowywanych przez tych użytkowników".

Departament Skarbu miał zostać poinformowany o włamaniu 8 grudnia . Obecnie władze USA "we współpracy z Agencją Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury oraz FBI , stara się ustalić skalę ataku " - podaje polski dziennik.

Cyberatak na Departament w USA. Chiny: Bezpodstawne oczernianie

Do sprawy odniósł się również przedstawiciel firmy BeyondTrust. Jak podaje Reuters, poinformował on, że firma "podjęła kroki w odpowiedzi na incydent". Dodał również, że dotyczył on "niewielkiej liczby użytkowników". Aktualnie trwa śledztwo.