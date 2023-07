- Uważam, że jeśli gdziekolwiek wagnerowcy ocaleją, to właśnie w Afryce - mówi Michał Kacewicz, kiedy pytamy go o afrykański odcinek działalności Grupy Wagnera. Dziennikarz Biełsatu oraz autor książek m.in. o reżimach Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina podkreśla, że kluczem do sukcesu Grupy Wagnera na Czarnym Lądzie jest rozległa siatka kontaktów, doświadczony personel i wieloletnia obecność na miejscu. Taki pakiet atutów w afrykańskich realiach stanowi wartość nie do przecenienia.