Wołodymyr Zełenski we wpisie zaznaczył, że w ostatnich latach zapadło wiele "zdecydowanych decyzji", które będą zapamiętane jako odważne kroki podjęte przez Bidena w odpowiedzi na wymagające czasy. "I szanujemy dzisiejszą trudną, ale pewną decyzję" - dodał.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że Kijów pozostanie na zawsze wdzięczny Bidenowi za jego przywództwo. "Wspierał nasz kraj podczas najbardziej dramatycznej chwili w historii, pomagał nam, by nie dopuścić do tego, żeby Putin okupował nasz kraj, kontynuował pomoc dla nas w czasie tej strasznej wojny" - podkreślił szef ukraińskiego państwa.

"Obecna sytuacja w Ukrainie i w całej Europie jest nie mniej wymagająca i szczerze mamy nadzieję, że nieprzerwane silne przywództwo Ameryki nie dopuści do tego, by rosyjskie zło odniosło sukces, albo by jego agresja opłacała się" - podsumował Zełenski.