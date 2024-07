- Mój poprzednik jasno oświadczył, że nie czułby się zobowiązany do respektowania Artykułu 5. Powiedział już Putinowi - cytuję - "rób, co do diabła tylko chcesz". W istocie, dzień po tym, jak Putin najechał Ukrainę, oto co powiedział: "To było genialne"(...). Teraz przyszłość amerykańskiej polityki zagranicznej należy do Amerykanów (...). Tu chodzi o świat, w którym będziemy żyć przez przyszłe dekady" - powiedział mówił Joe Biden na konferencji po szczycie NATO.

