Finlandia oficjalnie w NATO

We wtorek po wymianie niezbędnych dokumentów między ministrem spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto i sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w kwaterze głównej NATO w Brukseli Finlandia została 31. członkiem Sojuszu.

- Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO - powiedział szef fińskiej dyplomacji.

- Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego - oświadczył Antony Blinken.

Finlandię w NATO powitał także sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg: - Dziś witamy Finlandię w NATO, w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - powiedział. - Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie - dodał. - Prezydent Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO - powiedział również Stoltenberg, dodając, że rosyjski przywódca osiągnął odwrotny cel do zamierzonego, co udowadnia przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kolejnego państwa.

- Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla nas niezwykle istotne - mówił także prezydent Finlandii, dodając: - To dla nas historyczny dzień.