Rosja reaguje na akces Finlandii do NATO. "Wzmocnienie sił zbrojnych"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Rosja wzmacnia swoje zdolności wojskowe w reakcji na przystąpienie Finlandii do NATO - ogłosił wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko, cytowany przez rosyjską agencję prasową RIA Novosti. Wcześniej w poniedziałek sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg ogłosił, że oficjalne przystąpienie Helsinek do Sojuszu nastąpi we wtorek.

Zdjęcie Rosyjskie wojsko / zdj. ilustracyjne / STRINGER / AFP