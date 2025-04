Jako ostatni Amerykanin spotkał się z papieżem. Zdradził szczegóły

Wiceprezydent USA J.D. Vance odniósł się do swojego niedzielnego spotkania z papieżem Franciszkiem, który wkrótce potem zmarł. "Kiedy go zobaczyłem, nie wiedziałem, że zostały mu mniej niż 24 godziny życia na Ziemi. Myślę, że to było wielkie błogosławieństwo" - stwierdził Vance, którego słowa cytuje "The Washington Post".