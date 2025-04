W skrócie Szymon Hołownia zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu sparing przed drugą turą wyborów prezydenckich, aby obaj lepiej się do niej przygotowali.

Hołownia publicznie skrytykował sztab Trzaskowskiego za "chowanie go w złotej klatce" i brak wyzwań podczas kampanii.

Planowana debata ma odbyć się w Gdańsku, a Hołownia liczy, że da wyborcom możliwość lepszego poznania obu kandydatów.

Marszałek Sejmu spotkał się z wyborcami Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata KO na prezydenta, w warszawskiej kawiarni "Czytelnik". Lokal ten znajduje się bezpośrednio pod biurem krajowym Platformy Obywatelskiej.

Hołownia o kampanii Trzaskowskiego. "Sztab chowa go w złotej klatce"

Szymon Hołownia stwierdził, że po jego decyzji o wzięciu udziału w dwóch debatach prezydenckich w Końskich spotkała go "bardzo gorąca krytyka" ze strony sympatyków Trzaskowskiego. Następnie podkreślił, że warto się konfrontować, a przyszły prezydent Polski będzie musiał być gotowy negocjować nawet z ludźmi "przy których Telewizja Republika to BBC".

Lider Polski 2050 zarzucił kandydatowi KO niewychodzenie ze swojej strefy komfortu.

- Niepokoi mnie to, co dzieje się z Rafałem Trzaskowskim. Mam wrażenie, że jego sztab chowa go w jakiejś złotej klatce, próbując bronić go przed różnymi atakami i wyzwaniami, które mogą go spotkać, starając się utrzymać wokół niego cieplarnianą atmosferę - mówił marszałek.

Wybory prezydenckie. Hołownia zaprasza Trzaskowskiego na "sparing" w Gdańsku

- Chcę zaproponować Rafałowi wyjście ze swojej strefy komfortu. W pewnym sensie jesteśmy oczywiście rywalami, ale jesteśmy też ludźmi, którzy w bardzo wielu aspektach są podobnie o Polskę zatroskani - ogłosił Hołownia.

- Żebyśmy zrobili sparing. Żebyśmy się obaj przygotowali do tego, co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Zdaniem Hołowni, nie jest wykluczone, że zarówno on, jak i prezydent Warszawy zmierzą się ze sobą w drugiej turze. - Co doprowadzi do tego, że będziecie mieli wybór pomiędzy jednym kandydatem, który ma Polskę w sercu i drugim, dla którego demokracja i Polska to również bardzo ważne wartości - kontynuował.

- To będzie debata, to będzie sparing - jeżeli Rafał się na to zgodzi, a mam nadzieję, że tak będzie - osób, które tak naprawdę pozwolą wam popatrzeć na dwóch dobrych kandydatów - przekonywał lider Polski 2050. Według Hołowni taka debata pozwoliłaby wyborcom opowiedzieć się "za" kimś, a nie jedynie przeciwko komuś.

- Dlatego dzisiaj chcę mu tę debatę zaproponować i takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję. Żebyśmy się spotkali na gruncie bardzo przyjaznym Platformie: w Gdańsku w przyszłą środę, tuż przed długim majowym weekendem - zapowiedział w Czytelniku.

