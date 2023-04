Stoltenberg: Finlandia wstąpi do NATO we wtorek

Oprac.: Paweł Basiak Świat

- Finlandia wstąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego we wtorek - przekazał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Informację tę potwierdziło również biuro prezydenta Finlandii Sauliego Niinistö. To 31. kraj, który dołącz do Sojuszu. Wciąż waży się kwestia członkostwa Szwecji.

Zdjęcie Jens Stoltenberg na konferencji prasowej / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA