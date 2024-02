Do zdarzenia doszło w niedzielę w cieśninie Bab al-Mandab, pomiędzy Afryką i Półwyspem Arabskim - poinformował Reuters. Frachtowiec pływający pod banderą Belize i zarejestrowany w Wielkiej Brytanii został zaatakowany u wybrzeży Jemenu.

Ataki na Morzu Czerwonym. Brytyjski statek trafiony

Niezależnie brytyjska agencja ds. handlu morskiego (UKMTO) powiadomiła, nie podając nazwy konkretnego statku, że u wybrzeży Jemenu doszło do eksplozji, która spowodowała "pewne zniszczenia". Załoga opuściła jednostkę - podała UKMTO w komunikacie. "Kapitan poinformował o eksplozji w bliskiej odległości od statku. Cała załoga jest bezpieczna" - przekazano w komunikacie.

W chwili ataku frachtowiec płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do bułgarskiej Warny . Zdarzenie jest badane przez brytyjskie służby morskie. Przypomnijmy, że od listopada 2023 r. jemeńscy rebelianci Huti wielokrotnie atakowali statki na Morzu Czerwonym. Twierdzą, że w ten sposób wspierają działania palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas i jej walkę z Izraelem w Strefie Gazy. Huti nie wypowiedzieli się w sprawie najnowszego incydentu.

USA biorą odwet. Celem statki i rakiety rebeliantów

W najbliższym czasie również Europa włączy się do działań mających zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi po Morzu Czerwonym. W planowanej misji Aspides mają uczestniczyć co najmniej cztery okręty - ich udostępnienie planują Francja, Niemcy, Włochy i Belgia. Ministrowie spraw zagranicznych państw UE spotkają się w poniedziałek w Brukseli, by formalnie rozpocząć misję, której kwatera główna ma znajdować się w położonej w środkowej Grecji Larisie