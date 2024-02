Trynidad i Tobago. Wyciek ropy z tajemniczego statku

- Nie jesteśmy w stanie zatrzymać wycieku dopóki nie będziemy mieli informacji o tym , ile paliwa znajduje się na barce lub co dokładnie zawiera. Bez tego nie możemy ruszyć dalej , z wyjątkiem stałego zabezpieczania okolicy - powiedział cytowany przez "The Guardian" główny sekretarz Tobago Farley Augustine.

Do tej pory nie zostały potwierdzone informacje dotyczące właściciela i pochodzenia statku, z którego doszło do wycieku. Wyniki wstępnego śledztwa grupy Caricom (Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek) wskazują, że barka miała być holowana do pobliskiej Gujany. Nie wiadomo jednak, jak trafiła na wybrzeże wyspy Tobago.