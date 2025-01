- W czasach wojny każdy obawia się, czy USA będą stały u ich boku. Ale czy USA obawiają się o to, czy być może któregoś dnia Europa ich opuści? Odpowiedź brzmi, nie - zaznaczył Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Davos. Odnosząc się do powrotu Donalda Trumpa do władzy prezydent Ukrainy nadmienił, że pierwsze podpisane przez niego dekrety pokazały, "jakie są jego priorytety".