Specjaliści nie mają wątpliwości: " przed nami ostatnie chłodniejsze dni i noce . Przymrozki potrwają do soboty na północnym wschodzie kraju, a od niedzieli ponownie 20 stopni Celsjusza" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Wiele wskazuje jednak na to, że fala ciepła opadnie tuż przed Wielkanocą .

W przyszłym tygodniu miejscami w centrum może być nawet około 25 stopni, a lokalnie na Śląsku nawet 26 stopni Celsjusza. Wygląda jednak na to, że epizod ciepła zakończy się w piątek. Jeszcze tego dnia w centrum i na zachodzie Polski będzie do 22-24 stopni, jednak na północnym wschodzie o kilka stopni mniej: do około 14-17 st. C.