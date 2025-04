Zbrodnia katyńska "obrazem męczeństwa". Szef MON: To zmieniło oblicze kraju

- Obraz, który zmienił oblicze naszego kraju. Utraciliśmy tych, którzy stanowili niezwykły zasób osób , historii, życia, rodziny i Polski. Straciliśmy ich, ale oni nie umarli w naszej pamięci. Nie oddali życia bezzasadnie , bo Polska się odrodziła. Polska wróciła, a dziś po 85 latach Polska znów mówi "jesteśmy przy was" - kontynuował Kosiniak-Kamysz.

85. rocznica zbrodni katyńskiej. Szef MON do rodzin ofiar: Przez lata nieśliście prawdę

Szef MON zwrócił się do rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, nazywając ich "spadkobiercami tych trudnych wydarzeń".

- Na wasze ręce pragnę złożyć wyrazy uszanowania i wdzięczności za pielęgnowanie i kultywowanie pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę w bestialskim mordzie katyńskim i przyczynili się do tego, że duch Polski nie zginął, a nadzieja na wolność nigdy nie zagasła. To wy nieśliście to przez lata, gdy nie można było o tym mówić, gdy wspomnienie o Katyniu było karane, a kłamstwo katyńskie było szerzone na cały świat - mówił.